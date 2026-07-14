La Supercopa Varonil 2026 puso en marcha sus actividades en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, consolidándose como una de las plataformas más importantes para la detección y desarrollo de jóvenes promesas.

El certamen reúne a futbolistas de las categorías Sub-14 y Sub-15 provenientes de distintas regiones, con el objetivo de brindarles un escaparate de alto nivel que les permita acercarse al futbol profesional.

Durante cuatro días, del 14 al 17 de julio, la Casa del Futbol albergará cada uno de los encuentros de la competencia. Los participantes tendrán la oportunidad de medirse ante otros talentos de su generación en un entorno diseñado para evaluar sus capacidades técnicas, tácticas y competitivas, bajo la mirada de visores y entrenadores.

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📸 Este es el color del primer día de la #Supercopa2026. 🏆



Las nuevas generaciones demostraron su talento, entrega y pasión en cada jugada en este arranque de torneo. ⚽✨



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La ceremonia inaugural fue encabezada por el Presidente Ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega Campbell, quien destacó la relevancia que ha adquirido este torneo como una herramienta clave para identificar a los mejores jugadores mexicanos, tanto dentro como fuera del país.

Acompañado por Mauricio Bailón, Director General de Desarrollo Deportivo, y Andrés Lillini, Director Deportivo de Selecciones Menores Varoniles, el arranque de la Supercopa 2026 reafirmó el compromiso de la Federación con la formación de nuevas generaciones.