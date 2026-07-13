Guillermo Ochoa cumplió este lunes 41 años y las felicitaciones para el histórico exarquero mexicano no han cesado en redes sociales.

Sin lugar a dudas, la que más llamó enterneció al mundo del internet fue la de Gilberto Mora. El mediocampista de los Xolos de Tijuana publicó una foto poco reciente con Memo.

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Además, volvió a nombrarlo "Don Memo", tal y como bautizaron las redes sociales al seis veces mundialista, por ser el más experimentado de la plantilla que conformó Javier Aguirre.

"Feliz cumpleaños, Don Memo. Te quiero mucho", escribió en su felicitación de Instagram el nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

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En la selfie, Gilberto Mora publicó una foto con Memo Ochoa, de hace poco menos de 10 años. Actualmente, 'Morita' tiene 17 años y será en octubre cuando cumpla la mayoría de edad.

Mora era el más pequeño de la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo 2026 y debido a la experiencia el portero surgido del América, la afición bromeó durante la justa que Memo era quien cuidaba del Gil.