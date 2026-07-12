Raúl Jiménez comenzó su periodo de descanso después de la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y tuvo un recibimiento especial al aterrizar en Cancún, Quintana Roo.

El delantero apareció acompañado por su esposa y de inmediato despertó la emoción de los viajeros que se encontraban en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Lee también Jude Bellingham: ¿Quien es Ashlyn Castro, la novia del crack de la selección de Inglaterra?

Los aficionados no dejaron pasar la oportunidad para reconocer al atacante con aplausos, porras y palabras de apoyo.

Varios seguidores también solicitaron fotografías y autógrafos, peticiones que el futbolista atendió antes de abandonar la terminal aérea.

Uno de los momentos más destacados del emotivo encuentro ocurrió cuando Jiménez accedió a fotografiarse con un infante que logró acercarse.

Captan a Raúl Jiménez en el Aeropuerto Internacional de Cancún👇🛑



Cancún.- El delantero mexicano, Raúl Jiménez, fue captado anoche en el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde varios aficionados lo recibieron con porras, tras su participación en la Copa Mundial de Futbol, en… pic.twitter.com/Hq5B3kbLOg — Quintana Roo Urbano (@cancunurbano) July 12, 2026

Más tarde, la esposa del jugador publicó una fotografía de ambos con la frase: “Merecidas vacaciones”, confirmando que Cancún será el destino elegido para recuperar energías antes de regresar a Inglaterra.

Jiménez concluyó su participación en la Copa del Mundo con tres anotaciones, incluido un gol frente a Inglaterra, desempeño que lo colocó entre los elementos más destacados del representativo nacional.