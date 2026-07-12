La eliminación de Noruega en los cuartos de final del Mundial dejó una fuerte polémica fuera de la cancha. Alfie Haaland, padre del delantero Erling Haaland, criticó con dureza la actuación del árbitro francés Clément Turpin y aseguró que su selección fue perjudicada durante la derrota frente a Inglaterra.

Noruega parecía encaminarse hacia una clasificación histórica después de abrir el marcador al minuto 36. Sin embargo, Inglaterra reaccionó antes del descanso gracias a Jude Bellingham, quien igualó el encuentro y más tarde selló el triunfo con un segundo gol en la prórroga, al minuto 93, para firmar el 1-2 definitivo.

Lee también Tuca Ferretti resta mérito a España tras instalarse en Semifinales: "Francia sí le va exigir"

El primer tanto inglés desató una intensa discusión en redes sociales. Durante la transmisión, las imágenes mostraron la posibilidad de que el balón hubiera golpeado el cable que sostiene la cámara aérea antes del desarrollo de la jugada que terminó en el empate. Esa situación provocó cuestionamientos sobre la validez de la acción.

Ante la creciente controversia, la FIFA publicó un comunicado para explicar lo sucedido. "Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el balón no mostró ningún pico en el 'latido del balón' cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón". El organismo también difundió un video con la intención de respaldar su explicación y cerrar el debate.

Pese a la postura oficial, Alfie Haaland manifestó su inconformidad en su cuenta de la red social X y responsabilizó al arbitraje por el desenlace del partido.

"Salvados por el árbitro. Espero que ganen el Mundial, pero siento que hoy nos robaron", afirmó Alfie.

Really? Saved bye the referee. Hope you win the WC now. But feel we got robbed today. https://t.co/Lplf9uyOzM — Alfie Haaland (@alfiehaaland) July 12, 2026

Las declaraciones del padre del atacante noruego aumentaron la repercusión del encuentro y alimentaron la polémica entre aficionados y especialistas.

Mientras Inglaterra avanzó a las semifinales con Jude Bellingham como figura, Noruega abandonó el torneo con la sensación de que varias decisiones arbitrales influyeron en un resultado que todavía genera debate en el mundo del futbol.