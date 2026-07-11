El Mundial de 2026 vivió este sábado uno de sus momentos más emotivos tras confirmarse el fallecimiento de Jayden Adams, mediocampista sudafricano de 25 años que apenas unos días antes había cumplido el sueño de disputar la máxima competencia del futbol internacional.

La noticia provocó una profunda reacción entre aficionados, jugadores y dirigentes.

Lee también Muere Jayden Adams, jugador de Sudáfrica que recién jugó contra México en el Mundial 2026

Autoridades de Sudáfrica expresaron sus condolencias por la muerte de uno de los talentos con mayor futuro de su generación, quien además atravesaba una etapa de consolidación tanto con el Mamelodi Sundowns FC como con la selección nacional.

¿Cómo fue el homenaje de jugadores de Noruega e Inglaterra para Jayden Adams?

Como muestra de respeto, la organización del Mundial dedicó un homenaje especial antes del encuentro entre Noruega e Inglaterra, celebrado en el Estadio de Miami. A través del sonido local se solicitó un minuto de silencio para recordar a Adams.

El gesto recibió una respuesta ejemplar. Los futbolistas permanecieron inmóviles sobre la cancha, mientras miles de aficionados guardaron absoluto silencio. Al concluir el homenaje, el estadio respondió con una prolongada ovación en reconocimiento a la trayectoria y legado del volante sudafricano.

De acuerdo con la programación del torneo, la FIFA contempla repetir este homenaje durante el partido entre Argentina y Suiza, compromiso que definirá al último semifinalista de la Copa del Mundo y que también servirá para recordar a un jugador cuya carrera terminó de forma inesperada.