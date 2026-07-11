El futbol internacional está de luto. Jayden Adams, mediocampista de la selección de Sudáfrica y quien hace apenas unas semanas disputó el Mundial 2026, falleció este sábado a los 25 años de edad.

La noticia fue confirmada por autoridades deportivas sudafricanas y representantes del jugador. Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de su muerte.

Adams fue uno de los hombres importantes de los Bafana Bafana durante la Copa del Mundo. Disputó los tres partidos de la fase de grupos, incluyendo el encuentro inaugural ante México en el Estadio Azteca, donde fue titular.

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También arrancó frente a República Checa y tuvo minutos ante Corea del Sur, resultado con el que Sudáfrica consiguió una histórica clasificación a la fase de eliminación directa.

El mediocampista vivió un Mundial complicado también fuera de la cancha, pues durante el torneo perdió a su abuela, aunque decidió permanecer con la selección y continuar jugando. Posteriormente, Sudáfrica quedó eliminada en dieciseisavos de final tras caer por la mínima ante Canadá.

Mamelodi Sundowns midfielder Jayden Adams has passed away just weeks after featuring for South Africa at the World Cup. 🕊️



Our thoughts are with Adams' family and friends at this time. 🙏 pic.twitter.com/5ZdpICVndQ — Flashscore.com (@Flashscorecom) July 11, 2026

A nivel de clubes, Adams militaba en el Mamelodi Sundowns, equipo con el que conquistó la Liga de Campeones de África en la temporada 2025-26. Antes había desarrollado la mayor parte de su carrera en Stellenbosch y era considerado una de las grandes promesas del futbol sudafricano.

La Asociación de Futbolistas de Sudáfrica y el Ministerio de Deportes del país lamentaron su fallecimiento y enviaron condolencias a su familia, mientras el mundo del futbol despide a un jugador que hace apenas unas semanas cumplía el sueño de representar a su nación en una Copa del Mundo.