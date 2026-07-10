La remontada de la selección Argentina frente a Egipto en la Copa del Mundo dejó mucho más que un resultado favorable para la Albiceleste.

Tras el silbatazo final, salió a la luz un episodio que tuvo como protagonistas al exfutbolista mexicano Javier Hernández y al periodista argentino Hugo Balassone, quien aseguró que ambos sostuvieron un fuerte intercambio de palabras durante la cobertura del encuentro.

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Balassone, periodista de TyC Sports y conductor de Futbol 910 en AM La Red, explicó su lugar estaba al lado de la plataforma de transmisión del equipo de Fox, donde trabajan como analistas Clarence Seedorf y Chicharito Hernández.

El comunicador relató que la tensión comenzó debido a las protestas del máximo goleador histórico de la Selección Mexicana por una de las jugadas más polémicas del compromiso, relacionada con la infracción sobre Lisandro Martínez.

"Chicharito Hernández estuvo todo el tiempo protestando y planteando que era un dislate, que se trataba de otro futbol y poco menos de un atraco, la falta que le cometen a Lisandro Martínez, en el inicio del gol de Egipto que luego anularon", recordó Balassone.

A través de las redes socials circula una version delos hechos de Gonzalo Bonadeo, quien también narró lo sucedido: "Al lado de nuestra cabina estaba la de Fox, donde está participando el ex delantero mexicano "Chicharito" Hernández. Y en el segundo gol de Egipto, se acerca a un compañero y le dice: 'Ustedes son campeones del mundo pero son MUY MALA GENTE'. Dice eso y se va. Y cuando Argentina mete el segundo gol, tuve que agarrar a mi compañero porque quería saltarle encima y MATARLO. Y en el tercer gol de Enzo, fuimos a verlo y ya no estaba, SE HABÍA IDO con el partido sin terminar...".

"Chicharito Hernández"



Porque GONZALO BONADEO reveló que casi terminan a las TROMPADAS con "Chicharito" HERNÁNDEZ tras un comentario del mexicano contra los argentinos durante el último partido.



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Balassone admitió que normalmente evita festejar los goles desde la cabina de prensa, aunque en esta ocasión reaccionó con euforia tras el tanto de Enzo Fernández. "Yo no soy de gritar goles, pero me saqué y se me ocurrió decirle a Chicharito: 'Somos muy grandes'. Le grité el gol en la cara, mientras Seedorf se reía al lado", afirmó.

Después, el periodista amplió su versión mediante un video publicado en su canal de YouTube.

"Me piqué con el Chicharito Hernandez, que estaba en la plataforma de al lado, se enojó y se molestó porque dijo que no había sido falta la que sancionaron sobre Lisandro Martínez, evidentemente querían que gane Egipto, se quedaron con las ganas somos muy grandes, eso le dije al Chihcarito Hernández. Tenés que entender que somos muy grandes, el futbol argentino es glorioso, me llena de orgullo, me hace inflar el pecho", expresó.

Mientras la polémica continúa, Argentina ya concentra toda su atención en el duelo de cuartos de final frente a Suiza, donde buscará mantener vivo el sueño del bicampeonato mundial.