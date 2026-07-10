La Asociación Sudafricana de Futbol (SAFA) puso fin a las especulaciones sobre el futuro de Hugo Broos al confirmar que el estratega belga continuará como director técnico de la selección de dicho país, luego de que diversos reportes aseguraran una supuesta destitución tras la Copa del Mundo de 2026.

A través de un comunicado oficial, el organismo dejó clara su postura y negó cualquier cambio en el banquillo del conjunto africano.

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"Broos continúa como seleccionador de 'Bafana Bafana' y los informes que afirman lo contrario son completamente falsos", dice la selección sudafricana a través de un comunicado.

El entrenador, de 74 años, asumió el cargo en mayo de 2021 y logró uno de los mayores éxitos recientes para el futbol sudafricano al clasificar al equipo a una Copa del Mundo por primera vez desde el torneo que organizó en 2010.

Durante la justa celebrada en Estados Unidos, Canadá y México, Sudáfrica también consiguió la mejor actuación mundialista de su historia.

El equipo avanzó a la fase de eliminación directa como segundo lugar del Grupo A, solo por detrás de México y por encima de República Checa y Corea del Sur. Sin embargo, su participación concluyó en los dieciseisavos de final tras caer por marcador de 1-0 frente a Canadá.

La federación recordó que no es la primera ocasión en que enfrenta rumores sobre el futuro de Broos. Después de la destacada participación de Bafana Bafana en la Copa Africana de Naciones de 2024, donde obtuvo la medalla de bronce, también surgieron versiones que lo colocaban como posible entrenador de Túnez, las cuales fueron rechazadas.

Además, la SAFA informó que el técnico permanece en Bélgica durante su periodo de descanso y tiene previsto regresar a Sudáfrica antes de finalizar el mes.

"El entrenador Hugo Broos se encuentra actualmente en su casa en Bélgica y regresará a Sudáfrica a finales de este mes", confirmó la Asociación Sudafricana de Futbol.