En la Copa del Mundo Rusia 2018, César Arturo Ramos vivió un momento que quedó marcado para la posteridad, tanto en lo personal como en lo profesional.

Sin dudarlo, el árbitro mexicano amonestó a Cristiano Ronaldo por reclamarle de manera airada, durante el encuentro de octavos de final entre las selecciones de Uruguay y Portugal.

A pesar de que era su primera experiencia mundialista y que enfrente tenía a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, el sinaloense se mantuvo estoico, mostrándole una tarjeta amarilla al Comandante.

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“Tienes que darle el mismo respeto a todos los jugadores, a los 22, a los 11 por equipo, y no tienes que ver los colores de las camisetas, números o nombres; tú tienes que aplicar la regla de juego”, explicó respecto a su decisión, la más mediática en su carrera.

El silbante platicó acerca de aquel “bonito recuerdo” que tuvo con un gran jugador, como CR7, en la gran vitrina que representa un Mundial.

“Era un partido de octavos de final, que estaba ganando Uruguay 2-1. Lo tenía sin tarjetas al minuto 92 y hay una situación de una posible falta; consideramos que no era y viene una protesta del capitán de Portugal... Y bueno, se le amonestó”, recordó.

El nazareno reconoció que nunca se imaginó que aquella amonestación a Cristiano Ronaldo tuviera tanta relevancia.

“Fue algo muy buscado, la foto le dio la vuelta al mundo. Yo no me di cuenta de la trascendencia, hasta que llegué al hotel, prendí el teléfono y vi la cantidad de mensajes que había... Todo el mundo hablaba de eso. Es un momento que quedó como recuerdo de esa Copa del Mundo”, compartió Ramos.