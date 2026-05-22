El Mundial de Estados Unidos 1994 permanece como uno de los episodios más intensos y dolorosos para la Selección Mexicana.

Después de perderse la Copa del Mundo de Italia 1990 por sanción, el combinado nacional regresó con la ilusión de firmar una actuación histórica bajo el mando de Miguel Mejía Barón.

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México llegó al torneo con altas expectativas y el respaldo masivo de miles de aficionados en suelo estadounidense.

En una fase de grupos considerada una de las más complicadas, compartió sector con Italia, Irlanda y Noruega. El debut terminó con derrota frente a los noruegos, pero el equipo reaccionó de inmediato con un triunfo sobre Irlanda gracias a un doblete de Luis García. Más tarde, un empate contra Italia selló el pase a los octavos de final.

En la siguiente ronda apareció Bulgaria, una selección encabezada por Hristo Stoichkov que terminó como una de las grandes sorpresas de la justa mundialista.

El encuentro, disputado en el Giants Stadium de Nueva Jersey, finalizó empatado 1-1 después del tiempo regular y el alargue. Alberto García Aspe marcó para México desde el punto penal durante el partido, aunque el destino le tenía reservado un momento difícil.

¿Qué dijo Alberto García Aspe sobre aquel penalti fallado en Estados Unidos 1994?

La clasificación se definió en penales y México quedó eliminado por marcador de 3-1. García Aspe, considerado uno de los cobradores más confiables del futbol mexicano, falló el primer disparo de la serie. Décadas después, el exmediocampista admitió que aquella escena continúa presente en su memoria.

"La verdad fallé muy pocos (penaltis), de entrada no me acuerdo, pero en porcentaje, del cien por ciento, metí el 97 o 98 por ciento", recordó el exjugador.

Sin embargo, reconoció que un error eclipsó gran parte de su historial. "Aunque todo mundo me recuerda el... (error de 1994) y con ese me moriré", confesó.

El ahora analista también relató cómo pidió modificar el orden de los tiradores junto con Benjamín Galindo, aunque Miguel Mejía Barón decidió mantenerlo como el primero de la lista. Pese al fallo, recordó el respaldo inmediato de Jorge Campos, quien incluso detuvo el siguiente cobro rival.

"Lo que me va aquedar siempre no es que la fallé, sino que le tenía que dar la confianza a los que venían atrás", expresó García Aspe, quien aún carga con uno de los recuerdos más amargos en la historia del futbol mexicano.