Después de más de veinte temporadas en el máximo nivel, un histórico del futbol español decidió poner punto final a su trayectoria profesional.

Con un mensaje cargado de nostalgia y gratitud, el experimentado jugador confirmó este viernes que su carrera dentro de las canchas llegó a su fin a los 36 años, tras un largo recorrido lleno de títulos, liderazgo y participaciones internacionales.

A lo largo de dos décadas, el defensor construyó una carrera sólida tanto en clubes como con la selección de España. Su experiencia en distintas ligas europeas, así como su presencia constante en escenarios internacionales, lo convirtieron en una figura respetada dentro y fuera del vestidor.

Lee también Miroslava Montemayor rompe el silencio sobre su "rara enfermedad" luego de su cirugía

La decisión no resultó sencilla. En una emotiva carta publicada en redes sociales, el futbolista reconoció el peso emocional que implicó despedirse de la profesión que marcó gran parte de su vida.

“Aunque me he intentado preparar para este momento, me ha costado escribir esta carta. Después de veinte temporadas como profesional, muchas personas han sido importantes a lo largo de mi carrera”, expresó.

¿Quién es el histórico de España que se despidió de las canchas?

Se trata de César Azpilicueta, defensa español y mundialista en tres ocasiones con España, quien confirmó oficialmente su retiro profesional luego de un complicado último año marcado por lesiones con el Sevilla.

El exjugador del Chelsea, Atlético de Madrid, Olympique de Marsella y Osasuna aseguró sentirse “agradecido por cada momento” vivido en el futbol, además de valorar los triunfos, las derrotas y las amistades construidas durante su recorrido. “Cuando, de niño, en Pamplona, di mis primeras patadas al balón con mis compañeros de colegio, nunca imaginé el increíble viaje que me esperaba”, escribió en su carta titulada Querido futbol.

Azpilicueta deja una huella importante en el balompié europeo. En el Chelsea levantó trofeos como la Liga de Campeones, la Liga Europa, la Premier League y el Mundial de Clubes, además de convertirse en el primer capitán español en conquistar tanto la Champions League como la Europa League con un club extranjero.

Con más de 800 partidos disputados y 44 encuentros con la selección española, el navarro se despide como uno de los defensores más consistentes de su generación.

En su carrera con la Roja, Azpilicueta estuvo en los tres últimos Mundiales de Brasil (2014), Rusia (2018) y Qatar (2022). Con las categorías inferiores de España, Azpilicueta se proclamó campeón de Europa sub-21 (2011) y campeón de Europa sub-19 (2007).