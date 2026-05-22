A menos de tres semanas del inicio de la Copa del Mundo 2026, la selección de la República Democrática del Congo enfrenta una medida extraordinaria para garantizar su presencia en el torneo.

El gobierno de Estados Unidos confirmó que el combinado africano deberá cumplir un aislamiento de 21 días antes de ingresar al país debido al brote de ébola registrado en territorio congoleño.

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La decisión forma parte de un protocolo sanitario impulsado por las autoridades estadounidenses con el objetivo de impedir cualquier riesgo de propagación de la enfermedad durante el certamen, que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá.

Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, confirmó que la FIFA, la federación congoleña y el gobierno de Kinshasa recibieron la notificación oficial sobre la exigencia sanitaria.

La medida obliga al equipo a permanecer dentro de una “burbuja sanitaria” en Bélgica antes de recibir autorización para viajar a Houston, Texas.

El plantel africano se encuentra actualmente en la ciudad de Lieja, donde realiza su preparación rumbo al torneo internacional que arrancará el próximo 11 de junio.

“Hemos sido muy claros con Congo en que deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder venir a Houston el 11 de junio”, declaró Giuliani a ESPN. “También hemos dejado muy claro al gobierno de Congo que deben mantener esa burbuja o se arriesgan a no poder viajar a Estados Unidos. No podemos ser más claros”.

El funcionario estadounidense explicó que la prioridad de las autoridades consiste en evitar cualquier posibilidad de ingreso del virus al país anfitrión. Además, el Departamento de Seguridad Nacional reiteró que la protección de los ciudadanos, jugadores y aficionados representa el principal objetivo de esta política preventiva.

Aunque la selección congoleña quedó exenta de una prohibición temporal de viaje que afecta a personas provenientes de República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur, el equipo deberá respetar estrictamente el protocolo.

La República Democrática del Congo jugará su segundo Mundial tras su debut en 1974, cuando el país compitió bajo el nombre de Zaire. Su estreno en el Grupo K está programado para el 17 de junio frente a Portugal en Houston.