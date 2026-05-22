El veterano arquero Manuel Neuer ha sido convencido de salir del retiro para el Mundial por el seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann.

Neuer, de 40 años, se retiró de la selección tras la Eurocopa de 2024, pero Nagelsmann lo incluyó el jueves en su lista de 26 jugadores para el próximo torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

Su inclusión supone un paso atrás para Oliver Baumman, el guardameta de Hoffenheim, a quien se le había asegurado que sería el titulares hasta que en las últimas semanas surgieron reportes de que Nagelsmann estaba pensando en el regreso de Neuer. Hasta la semana pasada, Baumann decía que su “entendimiento actual” era que sería el portero titular en el Mundial.

Manuel Neuer. Fuente: Instagram @manuelneuer

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La presión para incluir a Neuer en la convocatoria se hizo más fuerte después de que ofreciera algunas actuaciones sobresalientes con el Bayern Múnich, en particular contra el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

La única preocupación son las lesiones recurrentes. Neuer salió temprano en el último partido de la temporada de Bundesliga del Bayern y el club indicó el domingo que “debe tomarse un descanso por el momento debido a problemas musculares en la pantorrilla izquierda”. No estaba claro si Neuer podría jugar la final de la Copa de Alemania contra el Stuttgart el sábado.

Lista completa de Alemania para el Mundial 2026

Arqueros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Múnich), Alexander Nübel (Stuttgart).

Defensores: Joshua Kimmich (Bayern Múnich), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (Leipzig), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Pascal Groß (Brighton), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Malick Thiaw (Newcastle), Jonathan Tah (Bayern Múnich)

Mediocampistas: Jamal Musiala (Bayern Múnich), Jamie Leweling (Stuttgart), Aleksandar Pavlović (Bayern Múnich), Nadiem Amiri (Mainz), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern Múnich),

Delanteros: Kai Havertz (Arsenal), Deniz Undav (Stuttgart), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Florian Wirtz (Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle), Lennart Karl (Bayern Múnich), Leroy Sané (Galatasaray).