La Copa del Mundo se acerca, México tendrá dos partidos en suelo nacional antes de su debut el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte y desde la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya buscan cómo erradicar el grito homofóbico.

Este jueves, la Femexfut emitió un comunicado con la campaña que lanzó desde hoy como estrategia para erradicar el polémico grito en los estadios de México, antes y durante el Mundial 2026.

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La Federación Mexicana de Futbol lanzó hoy la campaña "La Ola Sí, El Grito No", con testimoniales de los principales seleccionados del Mundial de 1986, en alusión a la famosa "ola mexicana", que surgió en los estadios de nuestro país, y se dio a conocer en todo el mundo", explican en un comunicado.

Momento de alentar de una manera clásica y espectacular. 💚



'La Ola' es una hermosa manera de apoyar, que nos ha caracterizado como afición desde 1986. Algo increíble que quedó en la memoria de los seleccionados.



¡#LaOlaSíElGritoNo! 🌊 pic.twitter.com/yh3sHCN5YI — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) May 21, 2026

Esta campaña tiene el objetivo de sensibilizar a la afición sobre la importancia de apoyar a la Selección Nacional con la ola y no con gritos discriminatorios que sanciona la FIFA.

"Fue en ese Mundial, hace 40 años. en el que se inmortalizó "La Ola", un movimiento de unión que hoy permanece en los estadios como uno de los legados más significativos e icónicos del futbol internacional", agregan en la misiva.

La campaña se dividirá en dos etapas. La primera fase iniciará del 21 al 31 de mayo con dos spots que contarán con la participación de Fernando Quirarte, Luis Flores, Miquel España, Carlos de los Cobos, Félix Cruz, Carlos Muñioz, Mario Trejo y Armando Manzo.

DI NO A LA DISCRIMINACIÓN. 🚫✋



La FMF presenta una nueva campaña para alentar en los estadios: #LaOlaSíElGritoNo. 🌊👇 pic.twitter.com/DqdJIh2hNU — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) May 21, 2026

Estos mundialistas de México 1986 compartirán emotivos mensajes sobre el gran apoyo que recibieron por parte de la afición hace cuatro décadas.

Para la segunda fase, que se pondrá en marcha del 1 al 30 de junio, se sumarán figuras emblemáticas como Hugo Sánchez, Manuel Negrete y el actual director técnico de la Selección Nacional, Javier Aguirre, para reforzar el mensaje de unidad junto con la afición de cara al Mundial 2026.

La campaña se distribuirá a través de las plataformas digitales y tendrá presencia en los los partidos de cierre de preparación de la Selección Mexicana.

Algunos testimonios de exseleccionados nacionales

Estas son algunas declaraciones de mundialistas en México 86 que se verán en la campaña de la Femexfut.