La participación de la selección de República Democrática del Congo en el Mundial 2026 se mantiene bajo estricta observación sanitaria luego del brote de ébola reportado en el este del país africano.

La situación encendió alertas internacionales y llevó a la FIFA a intensificar el trabajo conjunto con autoridades médicas y gubernamentales de los países sedes para garantizar el desarrollo seguro del torneo.

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El organismo rector del futbol mundial confirmó que mantiene comunicación permanente con la Federación de Fútbol de la República Democrática del Congo (FECOFA), con el propósito de informar a jugadores y cuerpo técnico sobre lineamientos médicos y protocolos preventivos rumbo a la justa internacional.

La preocupación aumentó después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara una emergencia sanitaria internacional ante el crecimiento de contagios en territorio congoleño.

De acuerdo con reportes del organismo, el brote suma 139 fallecimientos y cerca de 600 casos sospechosos, además de reportes en Uganda. Aun así, la OMS considera “bajo” el riesgo de una propagación global.

En paralelo, la FIFA trabaja de forma coordinada con la Secretaría de Salud de México, el Departamento de Estado y Seguridad Nacional de Estados Unidos, así como con la Agencia de Salud Pública de Canadá. El objetivo principal consiste en blindar el Mundial desde el aspecto sanitario, sobre todo por el constante flujo internacional de aficionados, delegaciones y personal operativo.

¿Cuándo jugará la selección de la RD del Congo en Guadalajara?

RD del Congo debutará el 17 de junio frente a Portugal en Houston. Más adelante enfrentará a Colombia el 23 de junio en Guadalajara y cerrará la fase de grupos ante Uzbekistán en Atlanta, en un regreso mundialista que llega 52 años después de su última aparición.

La selección dirigida por el francés Sébastien Desabre también modificó parte de su planificación. El combinado africano canceló la concentración prevista en Kinshasa antes del Mundial y trasladó esa etapa a Bélgica. La decisión ocurrió mientras diferentes naciones africanas fortalecen controles médicos y países como Ruanda incluso determinaron cerrar sus fronteras.

Estados Unidos, una de las sedes mundialistas, reforzó además sus filtros migratorios para viajeros procedentes de República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur. Sin embargo, autoridades estadounidenses confirmaron que los futbolistas congoleños sí podrán ingresar para competir.