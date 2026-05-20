Penta Zero Miedo visitó el 'Posscass de Compass' y reventó a Germán Villa con un 'pierrothazo'

Penta Zero Miedo visitó 'El Posscass de Compass'. El gladiador mexicano abrió una ventana a su historia personal frente a los históricos del futbol mexicano, Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa e Isaac Terrazas, en una charla que mezcló recuerdos difíciles, risas y hasta un doloroso reto físico.

La actual estrella de WWE recordó que el camino al éxito distó mucho de ser sencillo. Originario de Ecatepec, el luchador relató cómo las complicaciones familiares lo obligaron a asumir responsabilidades desde muy joven, sobre todo después del accidente que sufrió su padre, situación que cambió el rumbo de su hogar.

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Como hermano mayor, Penta tomó las riendas del negocio familiar de carnitas y comenzó a trabajar desde los 13 años como taquero. Esa etapa marcó el inicio de una vida construida con disciplina y sacrificio, lejos de los reflectores que hoy acompañan su carrera internacional.

Además de apoyar en el negocio familiar, el mexicano recordó otros oficios que desempeñó antes de alcanzar la fama. Entre ellos destacó su paso por la Central de Abastos, donde trabajó como cargador de tráileres, “diablero” y vendedor de fruta. También obtuvo ingresos en el comercio informal con la venta de música en formatos MP3 y casetes.

Incluso pasó una etapa como checador de combis en las inmediaciones del Metro Indios Verdes, labor en la que supervisaba horarios y rutas del transporte público para aportar económicamente a su familia.

¿Por qué motivo Penta dio un 'pierrothazo' a Germán Villa?

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención de su vista al 'Posscass de Compass'.

En medio de una dinámica con los exjugadores del América, Germán Villa aceptó recibir un famoso “pierrothazo” o “raquetazo” de Penta.

Este movimiento de la lucha libre consiste en dar un golpe con la palma de la mano en contra del pecho de un rival, que en este caso, la victima fue exmediocampista americanista.

El impacto provocó carcajadas inmediatas frente a las camáras. Villa intentó resistir el golpe con valentía, pero el estruendo y el dolor terminaron por doblarlo, mientras Cuauhtémoc Blanco e Isaac Terrazas no pudieron contener las risas ante el impacto.