La Selección Mexicana se encuentra a menos de 25 días de comenzar su participación en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

El Tricolor será el encargado de inaugurar el próximo Mundial ante Sudáfrica el jueves 11 de junio en el estadio Banorte.

Al ser una justa mundialista histórica para nuestro país y para el Coloso de Santa Úrsula, Javier Aguirre y sus dirigidos tienen la obligación de ofrecer una gran actuación.

Contra los Bafana Bafana, será sumamente importante comenzar con una victoria para dar un paso importante en el Grupo A.

Para llegar en el mejor ritmo posible, México todavía tendrá tres partidos de preparación para iniciar su aventura en la Copa del Mundo.

Ghana, Australia y Serbia serán los siguientes rivales a los que enfrentará antes del Mundial.

Esos enfrentamientos le servirán al Vasco para encontrar su 11 ideal, ya que todavía podría tener ciertas dudas.

Una de ellas es en la portería, donde todo parece indicar que aún no decide a su titular, a pesar de que ha utilizado a Raúl Rangel en los últimos partidos de la Selección Mexicana.

Para John Sutcliffe, reportero de ESPN, Javier Aguirre apostará por la experiencia de Guillermo Ochoa, quien estaría jugando su cuarta Copa del Mundo.

"Si escuchas las conferencias del Vasco, para mí, Memo sabe que el Vasco lo quiere de titular... que le demuestre en los entrenamientos que está en nivel y él abre la Copa del Mundo el 11 de junio", declaró.

En el programa de Enfocados, el panelista también aprovechó para criticar que el canterano del América siga siendo una opción para defender la cabaña de la Selección Mexicana y no se logre tener jóvenes que compitan por el puesto.

"Para mí, es un error, es una lástima y una vergüenza que no podamos tener porteros y tengamos a alguien de 40 años", sentenció sobre John Sutcliffe Guillermo Ochoa y su rol en el Tricolor.

Cabe resaltar que esta sería la sexta ocasión que Paco Memo sea convocado a una Copa del Mundo; aunque no ha podido jugar en todas, ya que en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 no tuvo participación.