A unas horas de que se dé a conocer la lista definitiva de Brasil para la Copa del Mundo de 2026, Neymar volvió a ser protagonista fuera de la cancha al dejar una imagen cargada de emoción.

El delantero, una de las máximas figuras del futbol brasileño en la última década, fue captado visiblemente afectado mientras sonaba el himno nacional, en un momento que rápidamente dio la vuelta al mundo y alimentó el debate sobre su futuro con la selección.

La escena se produjo en la previa del duelo entre Santos y Coritiba, un partido que terminó con una dolorosa derrota por 0-3 para el conjunto paulista.

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Durante la ceremonia protocolaria, las cámaras enfocaron a Neymar, quien no pudo contener las lágrimas mientras entonaba el himno de Brasil, reflejando la presión y las críticas que lo han rodeado en las últimas semanas en torno a su nivel y su posible inclusión en la convocatoria final.

El atacante, surgido precisamente de Santos, atraviesa un momento complejo a nivel colectivo, ya que se encuentra luchando por evitar el descenso con el club de sus amores.

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A pesar del complicado presente, Neymar ha reiterado en distintas ocasiones su deseo de formar parte del equipo que representará a Brasil en el próximo Mundial, y su presencia en la prelista mantiene viva la expectativa entre sus seguidores.