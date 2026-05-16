A pocos días del arranque del Mundial 2026, la selección de Brasil permanece bajo los reflectores debido a una incógnita que todavía no encuentra respuesta: la presencia de Neymar Jr. en la lista definitiva del técnico Carlo Ancelotti.

Mientras el estratega italiano afina los últimos detalles de su convocatoria, un video viral desató el furor alrededor del delantero brasileño.

En redes sociales comenzó a circular un video protagonizado por un futbolista amateur de aparente edad avanzada, quien se convirtió en tendencia después de protagonizar una acción que muchos compararon con una de las características más señaladas del atacante brasileño: sus exageradas reacciones tras una falta.

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La escena ocurrió durante un partido llanero. En la grabación se observa cómo el jugador cae dentro del área después de un contacto con el portero rival.

Sin embargo, lo que captó la atención de miles de usuarios fue la reacción posterior, ya que el hombre realizó varios giros sobre el césped, una escena que provocó risas, y comparaciones con Neymar.

¿Cómo fue bautizado el jugador?

El apodo no tardó en surgir. En distintas plataformas digitales, internautas comenzaron a llamarlo “el abuelito de Neymar”, en clara referencia a la reputación del brasileño dentro del terreno de juego.

La carrera de Neymar siempre ha estado rodeada de dos versiones opuestas. Por un lado, se reconoce que se trata de uno de los futbolistas que más golpes recibe debido a su estilo encarador, velocidad y habilidad en el regate. Las estadísticas en clubes y selección respaldan esa percepción, además de lesiones importantes que han afectado su trayectoria.

No obstante, el brasileño también ha enfrentado críticas por dramatizar de más algunos contactos, lo que hace algunos años inspiró el fenómeno viral llamado Neymar Challenge, donde aficionados imitaban de forma cómica sus reacciones sobre el césped.