La espera terminó para la selección de Haití. Después de más de cinco décadas fuera de la máxima competencia del balompié internacional, el combinado caribeño ya tiene lista a la plantilla que disputará la Copa del Mundo de 2026, con un viejo conocido del futbol mexicano como una de sus grandes figuras: el arquero Johny Placide.

El técnico francés Sébastien Migné confirmó una convocatoria de 26 futbolistas, grupo en el que destaca Placide, portero de 38 años y actual jugador del Bastia francés, quien además porta el gafete de capitán y representa una de las voces de experiencia dentro del vestidor haitiano.

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En México, el nombre de Johny Placide ocupa un lugar especial en la memoria de la afición. Su actuación en el Preolímpico de 2008 todavía provoca recuerdos entre los seguidores del Tricolor, debido a que Haití complicó de manera importante el panorama de la Selección Mexicana Sub 23 y colaboró en una de las eliminaciones más dolorosas del representativo nacional.

Aquella noche, México necesitaba una goleada amplia para avanzar y Placide apareció como una muralla bajo los tres postes. El arquero frustró múltiples intentos del ataque mexicano, incluso detuvo un penal y se convirtió en protagonista inesperado de un encuentro que terminó por marcar una generación.

Parte de ese episodio quedó inmortalizado por la narración de Christian Martinoli, quien recordó recientemente que volverá a encontrarse con el guardameta haitiano, ahora en el escenario mundialista.

Durante el podcast Farsantes con Gloria, el narrador confirmó que el partido entre Brasil y Haití será transmitido por Azteca Deportes y expresó su entusiasmo por coincidir de nuevo con el arquero.

¿Qué dijo Christan Martinoli sobre su próximo reencuentro con Placide?

"El Brasil vs Haití lo vamos a pasar por Azteca 7 y tendremos a ¡Placide! Que fue como ocho veces comentado Placide, como de no ma... métanle un gol y que luego andábamos truncando carreras entre Placide y un servidor", mencionó Martinoli.

CONFIRMADO ✅



Martinoli va a narrar el Brasil vs Haití en el Mundial y se reencontrará con su amigo Placide 🥹



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El esperado duelo entre Haití y Brasil tendrá lugar el próximo 19 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, inmueble que recibirá uno de los compromisos más atractivos para el conjunto caribeño en su regreso a una Copa del Mundo.

La historia entre ambos nació en 2008, cuando frases como “el único haitiano que había” o “¿De qué te vas a disfrazar, Fernández?” quedaron grabadas.