El pasado domingo 3 de mayo, la Ciudad de México recibió una de las exhibiciones más llamativas para los aficionados al futbol previo a la Copa del Mundo, en la que Panini, encargada de fabricar el álbum oficial de la justa del balompié, inauguró sus 'Estampas Monumentales' de 2.05m de altura sobre Paseo de la Reforma, a unos pasos de la entrada del Bosque de Chapultepec.

Sin embargo, este mediodía la muestra, que consta de quince réplicas a gran escala de algunas de las estampas más icónicas que han formado parte de los álbumes oficiales de la Copa del Mundo de la FIFA, ha sido víctima de algunos manifestantes de la Ciudad de México.

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Y es que al filo de las 12 del día un grupo de manifestantes que se encontraba cerca de estas estampas mundialistas comenzaron a pegar 'stickers' de algunos personajes políticos de Sinaloa, los cuales, son señalados por Estados Unidos por vínculo con el narcotráfico.

En imágenes que circulan por la red aparecen los retratos de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Andrés Iniesta, James Rodríguez y Francesco Totti junto a los rostros de Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Núñez, ex jefe de la Policía de Investigación de Sinaloa; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa; y Juan Valenzuela Millán, excomandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán.

#ÚLTIMO Esta mañana un grupo de manifestantes, comenzaron a pegar stickers de políticos de #Sinaloa

Los pusieron en la exposición de estampas #panini del mundial de futbol que está sobre el paseo de la Reforma cerca de la Estela de Luz @PaniniSportMx #CDMX pic.twitter.com/UDHjUbwk0C — Israel Lorenzana (@israellorenzana) May 14, 2026

El recorrido de estas estampas gigantes es prácticamente un viaje en el tiempo que inicia con México 1970 y termina proyecta su la próxima edición de 2026, organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

Ubicada a la altura de la Torre Mayor, la exposición al aire libre presenta a los rostros de grandes leyendas del balompié mundial, figuras destacadas donde aparecen nombres históricos como Pelé, símbolo del México 70, así como referentes contemporáneos como Cristiano Ronaldo, elegido como imagen de la edición 2026.

También forman parte del recorrido leyendas como Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer y el mexicano Hugo Sánchez, entre algunos otros. Además en la parte posterior de cada estampa, aparece la portada que adornó cada álbum desde 1970.

Estas mega estampas permanecerán en la avenida de la CDMX hasta el 31 de mayo y posteriormente, continuará su recorrido en Guadalajara y Monterrey, ciudades que también formarán parte de la próxima Copa del Mundo.