La Copa del Mundo 'golpea' a las Chivas: El motivo por el que el Rebaño jugará en el Jalisco

La Copa del Mundo 2026 ya comenzó a impactar de forma directa en el futbol mexicano y uno de los clubes afectados es Guadalajara. Chivas deberá abandonar el Estadio Akron y disputar el partido de vuelta de las semifinales del Clausura 2026 en el histórico Estadio Jalisco frente a Cruz Azul.

En la Ida, Cruz Azul debió reaccionar en un par de ocasiones para saldar un 2-2 frente a las Chivas en el primer partido de las semifinales de la liguilla del torneo Clausura, que a su vez fue el último cotejo en el Estadio Banorte hasta la inauguración del Mundial.

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Santiago Sandoval, a los 29 minutos, y Ángel Sepúlveda, a los 50, convirtieron las dianas del Guadalajara. Carlos Rodríguez, a los 37, y Osinachi Ebere, a los 56 (de penal), empataron en las dos ocasiones por el conjunto local.

Ahora, el equipo rojiblanco será el anfitrión para el encuentro de vuelta en el Estadio Jalisco, donde le basta con el empate global para volver a una final en la Liga MX por primera ocasión desde el torneo Clausura 2023.

¿Por qué motivo Chivas jugará en el Estadio Jalisco y no el Akron?

El cambio de sede se confirmó luego de que el Akron quedara bajo control de FIFA como parte de los trabajos rumbo a la próxima justa mundialista.

El inmueble tapatío forma parte de los estadios mexicanos seleccionados para albergar partidos del torneo internacional, motivo por el cual las autoridades comenzaron con adecuaciones y protocolos especiales desde esta semana.

La modificación llega justo en uno de los momentos más importantes para el Guadalajara.

Sin embargo, el regreso al Jalisco también revive recuerdos importantes para la afición rojiblanca. La última semifinal de Liga MX que el Rebaño disputó en ese inmueble ocurrió en el Apertura 2007 ante Atlante. En aquella ocasión, Guadalajara ganó el primer partido 1-0, aunque terminó eliminado por posición en la tabla tras igualar el global.

Posteriormente, en el Bicentenario 2010, el Jalisco recibió otra Liguilla de Chivas frente a Monarcas Morelia. Aquel equipo sufrió múltiples bajas por convocatorias a la Selección Mexicana y terminó eliminado con marcador global de 5-2.

Ahora, bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, el Guadalajara afronta un nuevo reto en una cancha llena de historia. Además, el equipo llega fortalecido gracias a una racha de 14 partidos consecutivos sin derrota como local, con 11 triunfos y tres empates.

La incógnita será si Chivas logra trasladar esa fortaleza del Akron al Estadio Jalisco en el momento más decisivo del torneo.