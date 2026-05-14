Irán denuncia que aún no recibe visas para disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos

La incertidumbre rodea a la selección de Irán rumbo al Mundial de 2026.

A menos de un mes para el arranque del torneo, la Federación Iraní de Futbol confirmó que todavía no recibe las visas necesarias para ingresar a Estados Unidos, una de las sedes de la próxima Copa del Mundo.

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El presidente del organismo, Mehdi Taj, reveló que el tema preocupa a la delegación asiática y adelantó que sostendrá una reunión clave con la FIFA para exigir claridad sobre la situación migratoria del equipo.

¿Qué dijo el presidente de la Federación Iraní de Futbol?

“Mañana o pasado mañana tendremos una reunión decisiva con la FIFA. Debe proporcionarnos garantías, porque el problema de los visados sigue sin resolverse”, expresó Taj, de acuerdo con información difundida por la agencia Irna.

Irán debutará en el Grupo G frente a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, con concentración prevista en Tucson, Arizona.

El conflicto tomó fuerza tras la tensión política y militar entre Irán, Estados Unidos e Israel, luego de los ataques registrados en Oriente Medio a finales de febrero. Desde entonces, la presencia iraní en territorio estadounidense quedó bajo observación internacional.

A pesar de ello, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ratificó que Irán disputará sus encuentros en Estados Unidos, tal como quedó establecido tras el sorteo oficial del Mundial, torneo que también tendrá partidos en México y Canadá.

“No hemos recibido ningún informe de la otra parte sobre quiénes obtuvieron visados. Aún no se expidieron visados”, añadió Taj.

La situación diplomática entre Teherán y Washington tampoco ayuda. Ambos países rompieron relaciones desde 1980 después de la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense.

Además, el dirigente iraní explicó que los jugadores deben viajar hasta Ankara, capital de Turquía, para completar el proceso biométrico solicitado por las autoridades estadounidenses.

“Nosotros no tenemos nada que ver con Estados Unidos. Nos hemos clasificado para la Copa del Mundo y es a la FIFA a quien le corresponde organizarla”, declaró.

Por su parte, el viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, lanzó una advertencia pública contra la FIFA.

“Si (la FIFA) no puede garantizar que todas las selecciones clasificadas, incluida Irán, puedan entrar en el territorio del país anfitrión sin discriminación ni restricciones, se verá comprometida la propia credibilidad de la Copa del Mundo”, escribió en X.