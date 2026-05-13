El SoFi Stadium vive días de intensa actividad rumbo al Mundial de futbol 2026. El recinto de Los Ángeles, considerado el estadio deportivo más caro del mundo por su inversión superior a los 5 mil millones de dólares, afronta una transformación total para cumplir con las exigencias de la FIFA antes del arranque del torneo.

La sede, hogar de los Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers, dejó atrás el césped sintético utilizado en la NFL.

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Ahora, trabajadores colocan una nueva superficie natural que viajó desde el estado de Washington en camiones refrigerados para preservar sus condiciones.

Otto Benedict, vicepresidente de operaciones del inmueble, reconoció que el tiempo juega un papel clave en esta etapa final de adecuaciones, pues la cancha aún no esta lista.

“Nada de dormir. ¡Dormiremos después!”, comentó durante un recorrido previo a la entrega del estadio a la FIFA.

Here is how the SoFI Stadium is looking one month out from the start of the FIFA World Cup. 🇺🇸🏟pic.twitter.com/QvzDkKYJLN — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) May 13, 2026

Uno de los principales cambios se presenta en las esquinas del campo. Debido a que las dimensiones reglamentarias del futbol internacional superan las medidas habituales de la NFL, el estadio retiró cientos de asientos para ampliar el terreno de juego. Incluso se desmontaron filas permanentes de butacas con el objetivo de generar mayor espacio.

Benedict explicó que la FIFA ajustó sus exigencias originales después de revisar las limitaciones estructurales de los estadios estadounidenses. “Creo que hicieron una gran colaboración con nosotros y con todos los demás estadios de la NFL para decir: '¿hasta dónde podemos llegar?'”, señaló.

El directivo aseguró que los aficionados ubicados en esas zonas disfrutarán una experiencia privilegiada. “Querían tener al menos tres metros, y lo hemos aumentado a cinco metros... ¡Cualquiera que se siente en la esquina va a tener un asiento increíble!”, afirmó.

La instalación del césped tardará dos días y contará con un moderno sistema de riego y luces especiales para favorecer el crecimiento de la hierba bajo la cubierta transparente del estadio, la cual funciona como un invernadero.

Además, el inmueble eliminará toda la publicidad comercial en cumplimiento de las normas de la FIFA. Durante la Copa del Mundo será conocido oficialmente como Estadio Los Ángeles, en otra muestra de la profunda transformación que vive el recinto rumbo al evento más importante del futbol internacional.