El segundo paso de Javier Hernández por el Guadalajara terminó lejos de las expectativas que existían cuando regresó al club.

El delantero mexicano reconoció que el desenlace de su segunda etapa con el Rebaño lo golpeó de forma emocional al grado de pensar seriamente en abandonar el futbol profesional.

Lee también #VIDEO Escalofriante lesión de Romario deja consternado a todo el futbol ¡Imágenes sensibles!

La eliminación ante Cruz Azul en la Liguilla del Apertura 2025 quedó marcada por el penalti fallado por Chicharito, acción que terminó por sentenciar el adiós del Guadalajara en una serie que representó uno de los momentos más dolorosos para el atacante.

Durante una entrevista con TUDN en el programa Línea de 4, el histórico goleador de la Selección Mexicana abrió su corazón y explicó cómo enfrentó los meses posteriores a aquella eliminación. El atacante aseguró que atravesó una crisis personal que jamás había experimentado dentro de su carrera.

¿Qué dijo Chicharito Hernández sobre su paso por Chivas en su segunda ocasión?

"Me podía haber retirado después de lo de Chivas y todo ese paso que tuve. Más allá de cómo fueron las cosas... Empecé a sentir algo por el futbol que nunca había sentido. ¿Qué sentía? Quería dejar de jugar", dijo chicharito.

El exjugador de clubes como Manchester United y Real Madrid confesó que noviembre y diciembre fueron meses especialmente complicados. Sin embargo, explicó que el tiempo lejos de las canchas le permitió reencontrarse consigo mismo y recuperar estabilidad emocional.

"Maravillosa, en noviembre y diciembre fueron muy duros, pero el año nuevo me cayó muy bien. Necesitaba alejarme un poco y estoy muy feliz. Feliz pero también siendo muy humano, siempre hay días difíciles, con muchas emociones, días en los que extraño jugar muchísimo fútbol. En general estoy en paz, feliz, enamorado de la vida y disfrutándolo muchísimo", dijo CH14.

Actualmente, Hernández disfruta de un año lejos de la presión mediática y deportiva. El atacante aseguró que esta pausa le ayudó a sanar y reorganizar su vida antes de preparar su regreso a las canchas, el cual considera una revancha personal tras el difícil cierre que tuvo con Chivas.