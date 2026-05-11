Este lunes la Selección Mexicana anunció que, a partir de este martes 12 de mayo, comienza la llegada de futbolistas que militan en las ligas de Europa para integrarse a la concentración rumbo a los partidos amistosos que tendrá el Tri en los últimos amistosos antes del Mundial 2026.

De hecho, el primero que lo hizo fue Guillermo Ochoa, portero del AEL Limassol, que compartió en redes sociales cómo fue su recibimiento al Centro de Alto Rendimiento (CAR).

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A través de un comunicado, la Selección Mexicana informó el inicio de la concentración con futbolistas de las ligas europeas.

"La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles informa que a partir de mañana iniciará el proceso de incorporación de jugadores de ligas europeas a la Selección Nacional de México dirigida por Javier Aguirre", se lee en el primer párrafo.

"El primer jugador que se incorpora a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento es el portero del Club AEL Limassol, Guillermo Ochoa. El guardameta es el primero de siete jugadores de las ligas de Europa que se integrarán a la Selección en las próximas dos semanas para los juegos de preparación", concluyen.

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