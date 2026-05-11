A falta de un mes para que empiece la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana ya tiene definidos a los futbolistas de la Liga MX que estarán presentes en la lista definitiva de Javier Aguirre. Una de las "sorpresas" es la de Brian Gutiérrez, jugador de Chivas, que recientemente confesó lo importante que es para él representar al Tri.

En una entrevista con César Luis Merlo, Gutiérrez recordó que hubo un tiempo donde él veía a la Selección Mexicana en la tribuna en cada una de sus visitas a Estados Unidos, donde él nació.

"Incluso fui de sparring un día anterior con México, nos invitó la Federación y fuimos todo el equipo de Chicago, desde ahí era algo increíble ver todos esos jugadores como Guardado, Ochoa, Raúl, Jona, todos esos jugadores que estaban ahí y me tocó ir a esa final con mi familia y obviamente con la playera de México apoyando a la Selección", mencionó.

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Al ser cuestionado si tuvo dudas de elegir representar a México por encima de Estados Unidos, así como por su amor por el Rebaño, Brian mencionó que "Chivas y México siempre".

"Mi plan era llegar a Chivas y a la Selección Mexicana. Todo pasa por algo y estaba escribo vestir la playera de Chivas y de la Selección", agregó.

Al recordar el momento en el que fue fichado por el Guadalajara, mencionó que "fue algo increíble, como en el FIFA, el modo carrera, fue algo parecido. Es un sueño para mí, un sueño familiar, y nos vienen muchas cosas por la cabeza pero es algo increíble y soy muy afortunado de vestir estos colores".

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