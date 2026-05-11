El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, todavía no anunció de manera oficial la lista final de convocados al Mundial 2026; sin embargo, el portero Guillermo Ochoa se adelantó y anunció su presencia en lo que será su sexta presencia en Copas del Mundo.

A través de un mensaje en redes sociales, 'Paco Memo' aseguró que ya empezó su concentración en el Centro de Alto Rendimiento, donde el grupo de 20 futbolistas de la Liga MX ya entrenan pensando en la Copa del Mundo.

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"Volver a ponerme esta camiseta nunca fue rutina… fue un privilegio. Hoy comienza mi última concentración. Pero esta vez la miro distinto. Con el corazón más lleno, con más cicatrices, más recuerdos… y la misma ilusión de aquel niño que un día soñó defender este escudo", escribió Memo en X (antes Twitter).

"He vivido noches imposibles, estadios eternos, himnos que todavía me estremecen y momentos que me cambiaron la vida para siempre. Y aun así… cada vez que México llama, algo dentro de mí vuelve a empezar. Quizá el futbol mide los años. Pero la pasión jamás aprendió a contar el tiempo", agregó.

Finalmente, mencionó que "estoy en casa. Estoy con mi selección. Y mientras exista una oportunidad de luchar por este país… ahí estará mi alma primero. Rumbo a la WC 2026".

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Volver a ponerme esta camiseta nunca fue rutina… fue un privilegio. 🇲🇽



Hoy comienza mi última concentración.

Pero esta vez la miro distinto.

Con el corazón más lleno, con más cicatrices, más recuerdos… y la misma ilusión de aquel niño que un día soñó defender este escudo.



He… pic.twitter.com/r9isoGX6Hq — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) May 11, 2026

LAS ESTADÍSTICAS DE MEMO OCHOA EN MUNDIALES

Hasta Qatar 2022, Memo cuenta con tres participaciones en Copas del Mundo, aunque él presume sus convocatorias en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, en los que no jugó ningún partido.

Sus estadísticas oficiales muestran que Ochoa jugó 11 partidos -todos como titular- en Mundiales: cuatro en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018 y tres en Qatar 2022.

Sin embargo, Ochoa cuenta con 11 goles en contra en esa misma cantidad de partidos, aunque presume cuatro vallas invictas.

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