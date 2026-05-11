Falta un mes para el Mundial y ya casi es hora de que los entrenadores de una cifra récord de 48 naciones participantes finalicen sus planteles mientras sopesan las preocupaciones por lesiones y el estado de forma de los jugadores.

Estas son las fechas en las que está previsto que las principales selecciones anuncien sus listas de 26 jugadores para el torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

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La FIFA prevé anunciar las listas oficiales de convocados el 2 de junio.

Este es el límite que tienen algunas de las selecciones más importantes para revelar a los jugadores que integrarán el plantel durante el torneo internacional.

Francia: 14 de mayo

Bélgica: 15 de mayo

Brasil: 18 de mayo

Portugal: 19 de mayo

Marruecos: 21 de mayo

Alemania: 21 de mayo

Inglaterra: 22 de mayo

España: 25 de mayo

Holanda: 25 de mayo

Estados Unidos: 26 de mayo

Argentina: 30 de mayo

México: 1 de junio