Una vez definidas las semifinales del Clausura 2026, que serán entre Chivas y Pachuca, y Cruz Azul ante Pumas, es importante aclarar que dos de los estadios donde se iban a jugar estos partidos están condicionados por la FIFA.

El Estadio Banorte y el Estadio Akron quedarán a disposición de la FIFA a partir del 13 de mayo, por lo que no podrán ser utilizados por Cruz Azul y Chivas, respectivamente.

Estadio Akron se alista para recibir los partidos del Mundial. FOTO: Imago7

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Sin embargo, existe una posibilidad de que el partido de Ida entre el Rebaño y La Máquina si se juegue en el Coloso de Santa Úrsula, ya que es probable que se juegue justo el miércoles 13 de mayo.

No así en el caso de Chivas, que tendrá que recibir al equipo de Joel Huiqui en el estadio Jalisco, hogar de su clásico rival, los Zorros del Atlas. Dicho partido sería el sábado 16.

Del otro lado, para la llave de Tuzos y Pumas, no habrá inconveniente en las sedes, ya que el estadio Hidalgo, y el estadio Olímpico Universitario no fueron considerados por la FIFA para albergar partidos de la Copa del Mundo.