A un mes del ansiado día. 30 días para que México inaugure el Mundial de Norteamérica 2026 ante Sudáfrica en el renovado estadio Banorte (antes Azteca).

El segundo partido del Tri será contra Corea del Sur, esta vez, en el estadio Akron en Guadalajara. Después regresarán al Coloso de Santa Úrsula para jugar ante República Checa para finalizar la Fase de Grupos.

Las expectativas son altas para que el equipo de Javier Aguirre finalice puntero de su sector, y tenga un duelo favorable en los dieciseisavos de final.

Javier Aguirre, Toni Amor y Rafael Márquez con la Selección Mexicana, durante la Fecha FIFA de marzo, previo al Mundial de 2026 - Foto: Imago7

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Para fortuna de los aficionados, hace un par de meses se anunció que ver los partidos del cuadro nacional será asequible para todos. Conoce aquí dónde y cuándo poder ver los tres partidos que le tocan al Tri en la primera instancia.

¿Cuándo y dónde ver los partidos de México en la Fase de Grupos?

Partido 1: México vs Sudáfrica (Inauguración)

Fecha: Jueves 11 de junio de 2026

Jueves 11 de junio de 2026 Lugar: Estadio Azteca (Banorte), CDMX

Estadio Azteca (Banorte), CDMX Hora: 13:00 hrs (Centro de México)

13:00 hrs (Centro de México) Transmisión: Televisión Abierta, TUDN, Canal 5, 9, Las Estrellas, y TV Azteca, Azteca 7 y Azteca Uno.

Partido 2: México vs República de Corea

Fecha: Jueves 18 de junio de 2026

Jueves 18 de junio de 2026 Lugar: Estadio Akron, Guadalajara

Estadio Akron, Guadalajara Hora: 19:00 hrs (Centro de México

19:00 hrs (Centro de México Transmisión: Televisión Abierta, TUDN, Canal 5, 9, Las Estrellas, y TV Azteca, Azteca 7 y Azteca Uno.

Partido 3: México vs República Checa