Una de las narrativas por las que Guillermo Ochoa busca asistir a la Copa del Mundo de Norteamérica, es para llegar a seis ediciones y unirse a la élite del futbol en un selecto grupo de jugadores (Lionel Messi y Cristiano Ronaldo) que lo han logrado.

Sin embargo, asistir y jugar son conceptos completamente distintos. Ya que, aunque el exportero del América ha acudido a cinco ediciones hasta el momento, solamente ha visto acción en tres de ellos.

Guillermo Ochoa detiene un disparo durante el partido de México vs Brasil en el Mundial de 2014. FOTO: Imago7

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¿Qué Mundiales ha jugado Memo Ochoa?

El primer Mundial que disputó Ochoa fue Brasil 2014. Ahí, con su actuación ante la selección anfitriona, se hizo fama de que su nivel aumentaba cuando llegaba la cita internacional.

Y aunque 'Paco Memo' fue convocado para Alemania 2006 y para Sudáfrica 2010, no vio minutos en ninguno de los dos por ser suplente de Oswaldo Sánchez y Oscar 'Conejo' Pérez, respectivamente.

Finalmente, además de en Brasil, en los últimos dos campeonatos, 2018 y 2022, sí ha sido el encargado de defender el arco Tricolor. Por lo que acumula tres participaciones, con 11 juegos en total.

Para que pudiera unirse a Messi y CR7 como los únicos en jugar seis, debió haber visto aunque sea un minuto en 2006, y en 2010. No obstante, por decisión de Ricardo Antonio La Volpe, y Javier Aguirre, no fue así.