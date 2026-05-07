La convocatoria de Guillermo Martínez con la Selección Mexicana, para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, “es una felicidad para todos” en los Pumas.

Con la experiencia de haber disputado Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 con la Selección de Costa Rica, Keylor Navas, lo felicitó por tener “el privilegio de los futbolistas de estar en un Mundial”.

“Es una alegría muy grande para todo el grupo [porque] ahí se ve el reflejo del esfuerzo. Si Dios lo permite, va a tener chance de jugar y va a ser importante para la Selección de México, le va a dar algo diferente. Ojalá nos tengamos que levantar del sillón para celebrar un gol de Memo en el Mundial porque lo vamos a sentir como un gol nuestro”, externó.

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No obstante, el estandarte del equipo universitario, aceptó que su partida pegó al interior del vestuario porque su presencia sería muy útil para encarar la Liguilla del Clausura 2026.

“Para nosotros es complicado perderlo porque es un jugador muy importante en el grupo. Sé que el también desearía estar aquí con nosotros, pero va a valer la pena, es un Mundial”, añadió.

Uriel Antuna, quien también cuenta con experiencia mundialista al haber jugado con México en Qatar 2022, también le dedicó unas palabras al Memote.

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Keylor Navas y Uriel Antuna en conferencia de prensa con Pumas - Foto: Maritza Villagómez/EL GRÁFICO

“Me tocó jugar el Mundial pasado gracias a Dios y la verdad que es un sueño, un anhelo de niño; de chiquito, lo ves en la tele y de la nada ya estás ahí dentro. Yo que lo viví… Le deseo lo mejor”, compartió.

El habilidoso jugador destacó que el llamado de Guillermo Martínez habla del trabajo que se está haciendo en los Pumas, sobre todo con los futbolistas nacionales.

“La verdad estamos contentísimos, esa convocatoria es el reflejo de lo que se hace en grupo y nos da mucho gusto, como jugadores, el poderlo ayudarlo para que pueda estar ahí; es un logro que él nos esté representando en la Selección Mexicana”, valoró.