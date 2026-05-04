Se jugaron ya las cuatro llaves de la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026. Una Liguilla peculiar debido a las ausencias de futbolistas llamados por Javier Aguirre que tienen los equipos debido al Mundial 2026.

Sin embargo, un par de jugadores que se quedaron fuera de la lista del Vasco, demostraron que están en un buen nivel, y que tienen condiciones para asistir al torneo internacional ante una llamada del Tri de última hora.

Marcel Ruiz Foto: Imago7

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Por parte de Toluca, Marcel Ruiz demostró por qué es el cerebro del equipo, controló el mediocampo ante Pachuca, y aunque se fueron derrotados, el 'Turco' Mohamed aseguró que lo ve en buena forma física.

Everardo López, defensa central también de los Diablos también tuvo un buen partido. Otro que estaba contemplado para la lista final, y se quedó fuera.

En Chivas, Richard Ledezma se quedó para disputar la Liguilla, y poco pudo hacer para que los suyos no se fueran derrotados ante Tigres en 'El Volcán'.

Richard Ledezma Foto: Imago7

Finalmente, otra de las grandes sorpresas fue Charly Rodríguez, mediocampista de Cruz Azul que juega la Fiesta Grande como capitán ante el descarte de Aguirre para el Mundial.

Fue titular, capitán, y jugó los 90 minutos en la victoria de La Máquina ante Atlas 2-3 en el estadio Jalisco.