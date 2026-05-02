Arne Slot, director técnico del Liverpool de Inglaterra, recordó el tiempo en el que dirigió al Feyernoord de la Eredivisie y en particular, el trabajo que hizo con el delantero mexicano Santiago Giménez.

Slot comentó que Giménez, quien estaría en la próxima Copa del Mundo que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, es uno de los mejores jugadores que ha tenido en su trayectoria como director técnico.

"Santiago Gimenez es el mejor jugador que he entrenado nunca", dijo entre risas el timonel neerlandés. Sin embargo, después aclaró: "Por supuesto que no es cierto", pero aseveró que lo decía con el respeto que se merece el actual jugador del Milan.

"No lo diría así, por supuesto, porque Santiago era un jugador increíble, me ayudó a encontrar el camino cuando yo estaba allí para ganar la liga", apuntó en entrevista para los micrófonos de TNT Sports México.

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Santiago Giménez con la Selección Mexicana - Foto: Imago7

"Pero no sería justo para algunos jugadores con los que he trabajado en los últimos dos años para decir que era el mejor, pero el mejor jugador mexicano con el que he trabajado es definitivamente Santiago Giménez", agregó.

Con el Feyernoord, Slot consiguió la Eredivisie (2022/23) y la Copa de los Países Bajos (KNVB Cup) (2023/24).

Actualmente, Gimenez no ha podido tener continuidad con el Milan debido a una lesión que lo alejó de las canchas varias semanas, sin embargo, se menciona que será uno de los convocados para la Copa del Mundo 2026.

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