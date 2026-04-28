Cuando Marcel Ruiz se rompió el ligamento de la rodilla derecha, parecía que el Mundial de 2026 se le había esfumado. Luego de decidir no operarse, un par de semanas de rehabilitación y volver a jugar Toluca, la ventana se volvió a abrir.

Sin embargo, este martes 28 de abril Javier Aguirre reveló la lista de la Selección Mexicana de los jugadores que juegan en la Liga MX e irán a la Copa del Mundo, y el nombre de Marcel no fue incluido.

Marcel Ruiz, durante un entrenamiento con la Selección Mexicana. FOTO: Imago7

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¿Por qué Marcel Ruiz no irá al Mundial?

De acuerdo con varios reportes, el propio Aguirre habló con el mediocampista del Toluca para agradecerle el esfuerzo que hizo al regresar a jugar sin entrar al quirófano, pero le explicó que no podía llevarlo por tener el riesgo de lesionarse aún más gravemente.

Anteriormente, el Vasco ya había dicho que no llevaría al Mundial a quien no estuviera al 100%, y al final, cumplió su palabra.

Con esto, el Toluca se queda con Marcel para la Liguilla del Clausura 2026, donde enfrentarán a los Tuzos del Pachuca. Al igual que con el defensa central, Everardo López, quien también estaba contemplado para el Tri.

Marcel Ruiz con Toluca, durante la Copa de Campeones de la Concacaf - Foto: Imago7

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