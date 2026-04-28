Javier Aguirre y la Selección Mexicana han revelado la lista de los jugadores de la Liga MX que disputarán la Copa del Mundo 2026. Son 12 elementos los que conforman esta primera convocatoria del Vasco.

A falta de los futbolistas que militan en Europa y en otras partes del extranjero, estos son los elementos que iniciarán la concentración el próximo miércoles 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Como era de esperarse, el Guadalajara es el club que más jugadores aporta. En este llamado de Javier Aguirre son cinco elementos rojiblancos los que estarán en el siguiente Mundial que inicia el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

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Los convocados por Javier Aguirre a la Selección Mexicana

Porteros: Raúl 'Tala' Rangel y Carlos Acevedo

Defensas: Israel Reyes y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Erik Lira, Brian Gutiérrez, Luis Romo y Gilberto Mora

Delanteros: Roberto Alvarado, Armando González, Alexis Vega, Guillermo Martínez

Selección Mexicana en el partido ante Portugal Foto: Imago7

Llamó la atención la ausencia de jugadores que parecía tenían su ligar asegurado, como Marcel Ruiz, Richard Ledezma, Charly Rodríguez y Everardo López.

A esta lista, únicamente le faltarán los 14 jugadores que militan en Europa para llegar a los 26 nombres que debe llevar la lista.

Ocho nombres que servirán de 'sparrings'

Con la intención de fortalecer el grupo para la concentración de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo, fueron llamados ocho elementos que servirán como complemento a los 12 llamados. De acuerdo con el comunicado de la FMF, son nombres con proyección al proceso rumbo al 2030.

Portero: Oscar García (León)

Defensas: Luis Rey (Puebla), Eduardo Águila (Atlético de San Luis), Jesús Gómez (Xolos), Denzell García (FC Juárez)

Medios: Iker Fimbres (Rayados) y Jairo Torres (FC Juárez)