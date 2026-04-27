A ya cinco años de su última aparición profesional con el América, Giovani Dos Santos ahora figura como empresario en el sector energético, con contratos millonarios con Petróleos Mexicanos.

De acuerdo con recientes investigaciones, el exjugador del Tottenham, Barcelona y Mallorca, incursionó en el mundo de los hidrocarburos en 2023, cuando se convirtió en socio de la empresa Procura de México, tras adquirir 315 acciones por un valor de 315 mil pesos.

El crecimiento fue inmediato. Una compañía que no había tenido contratos directos con PEMEX desde su creación en 2005 consiguió, tras la llegada del exfutbolista, un acuerdo millonario.

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En septiembre de 2025, la paraestatal otorgó a Procura de México un contrato por 13.7 millones de dólares, es decir, cerca de 238 millones de pesos mexicanos.

El convenio contempla la venta de insumos químicos clave para la industria petrolera, como separadores de crudo y agua, resinas especializadas y retardadores de fuego.

Además, la participación de Dos Santos no se limita a ser socio. Los productos suministrados pertenecen a la marca “Tati”, empresa de la cual también es propietario, lo que lo coloca tanto en la producción como en la distribución de los materiales.

La información, revelada por Latinus, ha puesto el caso bajo la lupa pública, no solo por el giro radical en la carrera del exjugador, sino por el rápido crecimiento de la empresa tras su incorporación.