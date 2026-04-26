Armando González es, actualmente, uno de los delanteros mexicanos más goleadores, por lo que su convocatoria con México al Mundial de 2026 parece ser un hecho y más teniendo como respaldo ser el segundo mejor definidor Sub-23 del mundo.

En el cierre del torneo del Clausura 2026, la Hormiga se quedó sin el bicampeonato de goleo, pero durante estos meses de competencia anotó 12 goles para colocarse a uno del título que ganó Joao Pedro del Atlético de San Luis.

De acuerdo con el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES por sus siglas en inglés), el seleccionado mexicano es el segundo mejor definidor del planeta en la categoría Sub-23.

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El reporte de esta organización fue hecho con las actuaciones de los últimos seis meses de los futbolistas que calificaron. La Hormiga González terminó con un índice de finalización de 88.5 de 100, por detrás del brasileño Vitor Roque del Palmeiras, quien con 89.3 es el más efectivo del mundo.

Detrás del brasileño y del mexicano aparece el chileno Maximiliano Gutiérrez, quien juega para el Independiente de Argentina. Dentro del listado también destaca la presencia de Javier Ruiz del Necaxa de la Liga MX.

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Además de los 24 goles que alcanzó en el año, Armando González ahora puede presumir este gran reconocimiento, el cual le da más méritos para poder se llamado por Javier Aguirre al Mundial de 2026.