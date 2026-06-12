La Selección Mexicana de Javier Aguirre, pese a haber ganado el primer partido del Mundial ante Sudáfrica, no tiene aún nada garantizado en el torneo.

Con la victoria de Corea del Sur (2-1) ante República Checa en el estadio Guadalajara, el Tri encarará el siguiente partido con la chance de que el primer lugar del Grupo A esté en juego.

Selección Mexicana en el partido inaugural del Mundial de 2026 ante Sudáfrica, celebrado en el Estadio Ciudad de México - Fotos: Imago7

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Los coreanos no le pondrán las cosas fáciles al equipo del Vasco, y además, ya saben lo que es ganar en Guadalajara, por lo que se espera un duelo lleno de emociones.

¿Cuándo y dónde ver el siguiente partido de México en el Mundial?

Como lo será durante toda la Copa del Mundo, los partidos de México se podrán disfrutar a través de televisión abierta, en Canal 7, Canal 9 y TUDN.

Además de en plataformas de streaming, mediante Vix Premium, con el plan mundialista,

El compromiso entre mexicanos y coreanos está pactado para arrancar a las 7:00 pm, hora del Centro de México en el estadio Guadalajara.