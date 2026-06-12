César Arturo Ramos Palazuelos hará historia en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Alcanzará el récord de participaciones para un árbitro mexicano.

El experimentado silbante estará en el tercer Mundial de su trayectoria tras Rusia 2018 y Qatar 2022, por lo que alcanzará a Marco Antonio Rodríguez, quien estuvo presente en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Culichi cuenta con siete partidos dirigidos en el torneo más importante de selecciones del orbe y ya tiene fecha para su debut este verano.

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El originario de Culiacán, Sinaloa, arbitró tres en su primer certamen y cuatro en el segundo, donde incluso impartió justicia en la semifinal entre Francia y Marruecos, por lo que un nuevo cotejo se añadirá a su lista.

Ahora, César Arturo está listo para seguir poniendo en los más alto el nombre de nuestro país, con sus actuaciones sobre el terreno de juego.

Ramos Palazuelos fue designado por la FIFA para dirigir el partido entre Irán y Nueva Zelanda, correspondiente al Grupo G.

El encuentro entre iraníes y neozelandeses se disputará en el estadio Los Ángeles de Inglewood, California, el próximo lunes 15 de junio en punto de las 19:00 horas.

Cabe resaltar que este compromiso atraerá los reflectores por la polémica que se generó con la selección de Asia que amagó con no participar en la Copa del Mundo por el tema de sus visados, relacionados con la situación política que atraviesa su país.

El partido entre Irán y Nueva Zelanda será el octavo en el que César Ramos imparta justicia, por lo que también hará historia para el arbitraje mexicano en las justas mundialistas.

Con este juego, alcanzará a Armando Archundia, quien desde hace 16 años ostenta la marca de más juegos arbitrados para un silbante tricolor.

El expresidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) estuvo presente en cinco duelos de Alemania 2006 y en tres de Sudáfrica 2010.