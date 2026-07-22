El pasado fin de semana, la Copa del Mundo llegó a su final con el partido que definió al nuevo Campeón del Mundo: España, en un duelo que tuvo su conclusión tras la prórroga con un gol de Ferran Torres.

Sin embargo, la emoción, felicidad y alegría que debía irradiar en el campo tras el silbatazo final, se vio empañada con la frustración de los argentinos, quienes lejos de reconocer la victoria descargaron su rabia contra algunos jugadores de la Furia Roja, como sucedió con Leandro Paredes y Eric García.

Estos momentos de tensión fueron captados por las cámaras de televisión, pero hubo una agresión que recientemente salió a la luz donde se ve a un integrante del cuerpo técnico de Argentina dar un golpe sobre Dani Olmo.

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Se trata del exfutbolista argentino Roberto Fabián Ayala, componente del cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la selección argentina, quien se mostró arrepentido de su comportamiento tras la final del Mundial y aseguró que, si ve al español Dani Olmo, le ofrecerá disculpas “en persona”.

¿Qué fue lo que dijo Roberto Fabián Ayala tras su agresión contra Dani Olmo?

“Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está”, dijo en una entrevista en Esports Migdia en Valencia Capital Radio.

En ese sentido, el exfutbolista del Valencia, con el que ganó dos Ligas, una UEFA y una Supercopa de Europa, no quiso entrar en qué pasó dentro del campo y el motivo por el que dio un empujón a Dani Olmo por el que ha sido señalado: “Para mí hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí”.

ℹ️ Roberto Fabián Ayala en EXCLUSIVA en @esportsvcr: "Cuando termina el partido mi intención era separar pero luego pasaron cosas con las pulsaciones a mil. No es excusa lo que ocurrió y no debí hacerlo. Más fue un empujón que un puñetazo, fue una reacción a unas palabras. Si veo… — Álex Domínguez (@AlexDominguezTW) July 22, 2026

“Fue una reacción a un dicho, pero, ya está, si lo veo obviamente que le pediré las disculpas en persona”, agregó el exfutbolista de equipos como el Milan o Zaragoza, de 53 años.

Además, Ayala defendió que su intención era ir a poner calma: “Es una pena y hay que asumir los hechos y las cosas que ha hecho uno dentro del campo. Cuando termina el partido lo que veo es que hay una gresca en la mitad de cancha y tiramos a ir a buscar a nuestros jugadores y que termine de esa manera porque no somos eso”.

“Me hago cargo de lo que he hecho. Mi intención fue ir y separar, esa fue mi intención; pero a veces te encontrás con cosas que pasan y con las pulsaciones a mil, pero no es excusa, y por el lugar que ocupo mi comportamiento tiene que ser otro, reciba lo que reciba. Eric García también estaba ahí y simplemente se lo dije a Eric, que entré a separar y a felicitar nada más”, explicó.

Ayala reconoció que España “fue mejor” y “ganó un Mundial jugando un futbol muy bonito y que le gusta a mucha gente”.

Argentina y la foto de espaldas: "No hubo despecho"

El exfutbolista fue consultado sobre el gesto de dar la espalda a España cuando le fue entregada la Copa del Mundo, a lo que respondió que todos los internacionales albicelestes estuvieron "ahí al lado, muy cerca de los jugadores españoles cuando estaban festejando".

No obstante, después se acercaron a la grada donde estaban "algunos familiares que tuvieron problemas en la tribuna para ver que estaba todo bien" y se quedaron con los seguidores argentinos para "agradecer a ellos que hicieron un sacrificio enorme lejos de su casa".

"Estamos de espaldas pero tenemos la pantalla de frente y varios nos hemos girado para ver ese momento. Lo vimos, estuvimos y no hay más. No es un despecho”, comentó.