La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 no solo dejó tristeza entre los campeones defensores, también provocó una ola de críticas y burlas desde distintos sectores. Ante ese escenario, Lisandro Martínez respondió con un contundente mensaje en defensa de la Albiceleste y del esfuerzo realizado durante el torneo.

El defensor destacó que el resultado de un partido no borra el camino recorrido por el equipo y reiteró que vestir la camiseta de Argentina representa un orgullo inigualable.

Lee también Pumas sorprende a Toluca y provoca una avalancha de MEMES tras la remontada

¿Cuál fue el fuerte mensaje que lanzó Lisandro Martínez tras la derrota de Artgentina?

Además, lanzó una frase que rápidamente generó repercusión en redes sociales: "Recuerden que 'la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres'".

Martínez también llamó a la unidad entre los argentinos y pidió proteger al país después del subcampeonato mundial.

Al mismo tiempo, reconoció el mérito de la selección española y la felicitó por conquistar el título tras el triunfo por 1-0 en la gran final.

Por su parte, Alexis Mac Allister también utilizó sus redes sociales para expresar su sentir después del desenlace del campeonato.

El mediocampista agradeció el respaldo de los aficionados argentinos y aseguró: "Gracias a todos los argentinos por cada mensaje de cariño y apoyo. No saben lo importantes que son en este camino. Y también gracias a quienes, desde otros países, nos mandan mensajes burlándose o alegrándose por nuestro dolor. Sin quererlo, nos ayudan a sentirnos cada día más orgullosos de ser argentinos".

El jugador del Liverpool reconoció que el equipo quedó muy cerca de conquistar el bicampeonato y recordó que el plantel superó momentos complicados a lo largo del certamen. También afirmó: "Nadie nos va a quitar lo que vivimos durante esta Copa del Mundo".

Antes de cerrar su mensaje, Mac Allister invitó a la afición a transformar la tristeza en fortaleza colectiva. "Lloremos, porque somos argentinos y siempre queremos ganar. Pero después de llorar, levantémonos, unámonos y sigamos adelante, porque esto sigue", concluyó.