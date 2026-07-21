A unos días de que terminó el Mundial de Norteamérica 2026, siguen saliendo datos muy interesantes sobre el certamen. Como este: Ni siquiera la gran final pudo superar la asistencia que registró el partido inaugural de México ante Sudáfrica.

El duelo entre el Tricolor y Sudáfrica, disputado en el Estadio Azteca, reunió a 80 mil 824 aficionados en las tribunas. La cifra fue superior a la registrada en la final entre España y Argentina, que tuvo 80 mil 633 espectadores en el MetLife Stadium, de Nueva York Nueva Jersey.

La diferencia fue mínima, de acuerdo con los reportes, apenas 191 aficionados, pero suficiente para que el partido inaugural del Mundial terminara con una asistencia mayor que el encuentro por el título.

Vista panorámica del MetLife en Nueva Jersey, durante la final del Mundial de 2026 entre España y Argentina - Foto: EFE

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El dato tiene un significado especial para México, que no solo fue uno de los tres países anfitriones de la Copa del Mundo, sino que se convirtió en el primer país en albergar tres ediciones del torneo. Además, el Coloso de Santa Úrsula fue nuevamente el escenario encargado de abrir la competición.

La final, disputada entre España y Argentina, reunió prácticamente la misma cantidad de aficionados en el estadio, pero quedó por debajo del encuentro que marcó el inicio del Mundial.

Así, aunque España terminó levantando el trofeo tras vencer a Argentina, el partido inaugural de México se quedó con un dato que ni siquiera la gran final pudo arrebatarle: fue el encuentro con mayor asistencia dentro del estadio durante el Mundial 2026.