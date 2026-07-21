Julián Quiñones fue, sin duda, uno de los futbolistas más destacados de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo de 2026.

Con actuaciones brillantes y una destacada cuota goleadora, el delantero se consolidó como una de las principales armas ofensivas del equipo dirigido por Javier Aguirre, y se convirtió en un referente del Tricolor.

Ese protagonismo, respaldado por cuatro anotaciones a lo largo del torneo, no fue suficiente para mantenerse en el terreno de juego durante el momento más importante de la eliminación mexicana. En el duelo de octavos de final ante Inglaterra, Aguirre decidió sustituirlo cuando el equipo necesitaba buscar con urgencia el empate.

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Tras los 90 minutos, México salió derrotado del estadio Azteca (3-2) frente al conjunto inglés. Lo que marcó su adiós del Mundial 2026 después de una gran ilusión de la afición.

Julián Quiñones dispara a gol durante el primer tiempo en el duelo entre México e Inglaterra. FOTO: Imago7

¿Qué dijo Julián Quiñones sobre su cambio ante Inglaterra?

Ya varios días después de la eliminación y ahora de vacaciones, Quiñones recordó aquel partido y no ocultó su molestia con la decisión del Vasco. Durante una visita a un estudio de tatuajes, el delantero fue cuestionado sobre el tema y dejó una respuesta que se volvió viral.

"Ahh, sí se mamó, se equivocó el viejo", comentó Quiñones, y dejó entrever que no estuvo de acuerdo con salir de la cancha en uno de los momentos más importantes para la Selección Mexicana.

Javier Aguirre tomó la decisión sacarlo por Guillermo 'El Memote' Martínez al minuto 81. Aunque el jugador de los Pumas tampoco pudo hacer nada para evitar la caída de os mexicanos.