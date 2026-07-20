Este domingo la Selección Argentina perdió la final de la Copa del Mundo contra España y no pudo conseguir el tan ansiado bicampeonato, por lo que, de manera lógica, sus jugadores rompieron en llanto al sonar el silbatazo final. Sin embargo, este lunes la gran mayoría de la Scaloneta mandó un mensaje emotivo a todos los argentinos, incluido Rodrigo De Paul, que aprovechó para hablarle a los detractores de la Albiceleste.

A través de una publicación en Instagram, donde compartió tres fotos junto a los aficionados argentinos en los distintos estadios del Mundial, el mediocampista del Inter Miami, de la Selección Argentina y amigo íntimo de Lionel Messi, dedicó las siguientes palabras a aquellos que criticaron a su país y que crearon teorías de conspiración en favor de la albiceleste.

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"El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes. Pero con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento", mencionó en primera instancia De Paul antes de hablarle directamente a los detractores de Argentina.

"Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode... Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo...", aseguró.

Finalmente, concluyó que "me dolerá mucho tiempo pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser ARGENTINO".

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