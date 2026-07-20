Este lunes, después de perder la final del Mundial 2026 ante España, la Selección Argentina aterrizó en su país en medio de un recibimiento especial organizado por el Gobierno argentino.

A las 18:40 horas, tiempo de Buenos Aires, Argentina, el avión de Aerolíneas Argentinas aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con algunos de los integrantes de la Albiceleste. Ni Lionel Messi ni Rodrigo De Paul, por mencionar algunos, regresaron a su país después de perder la final.

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Al bajar del avión, jugadores, así como Claudio Tapia -el presidente de la AFA (Asociación Argentina de Futbol)- y Lionel Scaloni, fueron recibidos por la orquesta del histórico Regimiento de Granaderos a Caballo (una unidad de élite del Ejército Argentino) que entonó la canción “Muchachos”, aquella que se popularizó en Qatar 2022.

Tras caminar por una alfombra roja, se subieron a un camión que los llevó hacia el centro de entrenamiento de la AFA en Ezeiza, donde miles de aficionados los esperaban bajo la lluvia.

Por ahora, se desconoce si Lionel Messi seguirá jugando con su selección.

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