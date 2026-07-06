Este lunes la Selección de Portugal se despidió de la Copa del Mundo tras ser derrotados por España (0-1) en Dallas. La última presentación de Cristiano Ronaldo en el torneo de naciones más importante terminó, y en conferencia de prensa, dejó un mensaje emotivo para sus fanáticos.

"He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no había ganado ningún título, así que me voy contento", mencionó en primera instancia el 'Bicho'.

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El jugador del Al Nassr hace referencia a la Eurocopa que gana en 2016 y a las dos Ligas de Naciones de la UEFA que conquistó en 2019 y 2025. De hecho, para él, ganar el primero de esos campeonatos es como haber conquistado un Mundial.

"La verdad que el mayor título que gané con la Selección fue en 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial sinceramente, por eso repito, salgo con la consciencia tranquila de haber dado lo mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue", concluyó.

Cuando terminó el partido, Cristiano rompió en llanto por no poder avanzar a cuartos de final. En esta Copa del Mundo, el ganador de cinco Balones de Oro anotó tres goles en cinco partidos.

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