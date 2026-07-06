En la eliminación de México 2-3 ante Inglaterra en el estadio Ciudad de México del Mundial 2026, pasaron muchas cosas dentro del terreno de juego que muchas veces pasan desapercibidas por la adrenalina del momento.

Ahora circula un video de Javier Aguirre, técnico del Tri, donde le dice "Fuck you" (jódete), a Anthony Gordon, extremo por izquierda del equipo inglés durante el choque de Octavos de final.

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Debido a su posición en la cancha, Gordon, nuevo futbolista del Barcelona, estaba pegado a la banda donde también se situaba el Vasco, y estos dos, compartieron una rápida y peculiar interacción.

En el video se puede ver que el entrenador le grita: "¡Gordon!... Fuck you", aunque más que una ofensa o algo parecido, fue de buen rollo, ya que Aguirre soltó una risa de inmediato.

Cuando Gordon volteó a verlo, le devolvió la carcajada, y ahí terminó la interacción que llamó la atención de varios usuarios de redes sociales.

🚨🗣️ Javier Aguirre (Entrenador de México) después del partido vs Inglaterra:



"Gordon! F*ck you!" Y luego se ríen 🇲🇽😂 pic.twitter.com/xRytyin4rV — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 6, 2026

Este partido contra la selección inglesa fue el último de Aguirre al frente del Tri, y a falta de que se haga el anuncio oficial, Rafael Márquez tomará las riendas del equipo mexicano.