Erik Lira se convirtió en uno de los referentes de esta Selección Mexicana. Con pocos reflectores y mucho futbol, el mediocampista tricolor mandó un mensaje a futuro para todo el balompié nacional.

El jugador de Cruz Azul aseguró que el equipo de Javier Aguirre dejó "una semilla" que el día de mañana dará cosas grandes para el futbol mexicano. Caer con la cabeza en alto los dejó orgullosos.

"Una noche complicada pero me enorgullece ser mexicano, pertenecer a esta familia, de portar esta playera, perdimos con mucho honor, no estoy satisfecho pero contento con lo que dimos. Sembramos una semilla y estoy seguro que vienen cosas muy buenas. Nos vamos a acordar de esto por muchos años", declaró Lira.

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La familia que formaron desde la concentración iniciada el 6 de mayo fue clave para llegar hasta los Octavos de Final y dejar sobre la mesa que van por buen camino.

"Hace dos meses que estamos juntos. Se fue construyendo algo increíble... yo con estos voy a la guerra y me quedo con una amistad que me queda en el corazón. Vamos por el camino correcto. Duele, pero estoy seguro que vamos por el camino correcto", enfatizó el mediocampista celeste.

Luis Romo, Jorge Sanchez y Erik Lira con la Selección Mexicana, durante los 16vos de Final de la Copa del Mundo de 2026 - Foto: Imago7

Dentro del dolor que dejó la eliminación, Lira destacó el ímpetu y ver a los ingleses derrotados físicamente; sin embargo, también dejó un mensaje para todos los futbolistas y pidió cruzar el charco para jugar en lo más alto del orbe.

"Hay que cruzar la barrera. No es fácil y ojala fuera fácil superar esto, pero vamos por buen camino. Cinco minutos como dije, nos costaron. Hay que aprender de los errores. Esta vez fue diferente... se acercaban (los ingleses) y estaban desechos, ya no querían nada", concluyó el futbolista nacional.